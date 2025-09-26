Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
sözleşmeli bilişim personeli kadroya geçebilir mi?


26 Eylül 2025 16:50
sözleşmeli bilişim personeli kadroya geçebilir mi?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik? in 8 inci maddesi uyarınca" istihdam edilen sözleşmeli bilişim personeli 26 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan 7433 sayılı Kanun'(3+1 yıl)a tabi olup kadroya geçebilir mi? Özellikle o dönemde Sözleşmeli Bilişim Personeli iken kadroya geçenler ve kadroya geçmek için kesin bilgi ile gün bekleyenlerden de yanıt gelirse sevinirim. Zira şu an işimi bırakıp bu kadroda istihdam edilmem söz konusu ve haklarımı kesin bilmek zorundayım. Teşekkürler.

