Trafik Branşı


26 Eylül 2025 17:15
Trafik Branşı

Trafik branşlı olmayan kimse kurs almadan trafik şubede çalışamayacakmış hatta yazı gelmiş diye bir duyum var bilgisi olan açıklayıcı bilgi verebilir mi?.


adana0100
Aday Memur
26 Eylül 2025 18:14
trafik branşlı olarak istemediğim halde karakolda çalışıyorum
