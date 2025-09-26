Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Nakdi tazminat ne kadar alabilirim?


26 Eylül 2025 18:07
Nakdi tazminat ne kadar alabilirim?

Arkadaslar 2 sene once ekipte calisirken trafik kazasi yaptik, elim kirildi ameliyat edildim, orta derece kirik seklinde rapor alindi. Karsi surucuden sikayetci oldum, 1 yil 8 ay hapis cezasi aldi ve su anda gerekceli kararda cikti. Elimdeki kiriktan dolayi nakdi tazminat burosuna basvurucam ortalama ne kadar alabilirim?


masterrrrr
Memur
26 Eylül 2025 18:09

Daha 1 dakika once konuyu actim ne ara eksi verdiniz :D


Türkçü07
Şube Müdürü
26 Eylül 2025 18:46
İstinafa götürdü mü dosyayı
Toplam 2 mesaj

