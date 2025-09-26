Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

Güya soyulmuş çiğ badem...


26 Eylül 2025 21:01
Güya soyulmuş çiğ badem...

Geçen marketten soyulmuş çiğ badem aldım.


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2025 21:02

E ne olmuş diyeceksiniz?


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2025 21:03

Rengi krem rengi , sararmış (!)


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2025 21:05

Köylüyüm ben!Hakiki soyulmuş çiğ bademi görürseniz selam söyleyin.


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2025 21:06

Badem ağacının başında beklemeniz lazım,hakiki soyulmuş çiğ bademi görebilmeniz için ..


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2025 21:07

Bir doğa harikasıdır soyulmuş çiğ badem ve soyulmuş çiğ fındık..


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2025 21:08

Saf beyaz mermer taşı gibidir,soyulmuş çiğ badem ve çiğ fındık..


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2025 21:10

Beyaz fındığı da findikcilar bilir ,beyaz iç fındığı.Muhtesem bir doğa harikasıdır.


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2025 21:12

Ne yazık ki bir çoğumuz bu güzelliklerden mahrum kalıyoruz.


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2025 21:14

Köy hayatı yasamayan bir çok insan gerçek doğal güzelliklerden uzak kalıyor ne yazık ki..


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2025 21:15

Elime soyulmuş çiğ bademi aldığımda ,bir taraftan iyi ki var dedim.Bir taraftan da güldüm.


gazanya
Daire Başkanı
26 Eylül 2025 21:16

Marketcilere şöyle sormak lazım:"Raflarda ne kadar beklettiniz de sarardı,diye?

