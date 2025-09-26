Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Vekaleten Başmemur / Komisyon Başmemuru


26 Eylül 2025 21:59
Vekaleten Başmemur / Komisyon Başmemuru
Bugünlerde Kurumlaramıza gelen yazı doğrultusunda Ortaokul /Lise/ Önlisans mezunu KOMİSYON kararı ile yaptırılan tedviren başmemurluklar iptal edildi. Vekaleten atanacak kişinin asalet şartı taşıma zorunluluğuna binaen LİSANS mezunu olan Bakanlık olurlu VEKALETEN İKBM görevlerine devam etmektedir. Alınan karalar kurumsallaşma yolunda atılan adımlardır

