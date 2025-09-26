Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Vakıfbank Eksiye Düşürme Hakkında


26 Eylül 2025 22:21
Vakıfbank Eksiye Düşürme Hakkında
Arkadaşlar vakıfbanktan gecikmede olan bir kredim var. Bugün itibariyle hesabı eksiye düşürmüşler kredinin taksit tutarı kadar. Muhtemelen promosyonu çekebilmek için yaptılar. Bundan kurtulmanın bir yolu var mı?

Bennn0
Aday Memur
26 Eylül 2025 22:26

şimdiden yapmışlar demek ki


west19
Şef
26 Eylül 2025 22:34
promosyonun yatmasi yakın ozaman.

komutanbuga
Aday Memur
26 Eylül 2025 22:47
Adalet Bakanlığı personelini bunlara muhtaç edenler utansın şuna bak ya

azebbb
Aday Memur
26 Eylül 2025 22:52
Pazartesi gidip şubeyle görüşeceğim ama daha önce benzer bir durum yaşayan var mı?

E.Kayı Han
Editor
26 Eylül 2025 22:58

Bu işlemi paranın yatacağı gün yada bir gün öncesinde yapıyorlar. Pazartesiye para yatacak demek ki büyük ihtimalle.

yatıksekiz
Memur
26 Eylül 2025 23:01

Bana kredi borcunu temin edebilmek için yapmışlar gibi geldi, pek promosyonla bağlantı kuramadım açıkçası. Mesela ben bazen eksinin dibini görüyorum, -30 bin limit var tümünü kullandığım zaman "kullanılabilir bakiye 0 TL" yazıyor bu şekilde ayın 30'una kadar "kullanılabilir bakiye 0 TL yazıyor" ama ayın 30'unda eksi hesabın borcunu çektiği için o zaman "kullanılabilir bakiye -2000 TL" yazıyor, yani eksinin bile eksisine bakiye açıyor sistem borcu çekebilmek için, bana böyle bir durum var gibi geldi.


azebbb
Aday Memur
26 Eylül 2025 23:06
Bu parayı kurtarmanın bir yolu var mı peki?
sevgi cicekleri
Aday Memur
26 Eylül 2025 23:13
O zaman çektiğiniz kredinin borcunu sadık kalacaksınız Gününde ödemesini yapacaksın Asgari ücretli çalışan olsaydınız ne yapardınız ?
azebbb
Aday Memur
26 Eylül 2025 23:22
Yorumdan ziyade bilgi istedim. Verebileceğin bir bilgi yoksa yorumlarını kendine saklayabilirsin.
sevgi cicekleri
Aday Memur
26 Eylül 2025 23:25
ALLAH yardımcın olsun!!!
azebbb
Aday Memur
26 Eylül 2025 23:26
Allah razı olsun!!!
E.Kayı Han
Editor
26 Eylül 2025 23:38

Maalesef

azebbb
Aday Memur
26 Eylül 2025 23:39
Teşekkür ederim ilginiz için
Bennn0
Aday Memur
26 Eylül 2025 23:42

tek yolu yeniden yapılandırmayı kabul etmeleri olur ama onu da yaparlar mı


azebbb
Aday Memur
26 Eylül 2025 23:44
Bilemiyorum işte pazartesi bi görüşeceğim
E.Kayı Han
Editor
26 Eylül 2025 23:46

Rica ederim inşallah tez zamanda tüm sıkıntılarından kurtulursun Allah yardımcımız olsun. Hem sizin hem bizim, hem de sıkıntı da olan tüm memurların.

azebbb
Aday Memur
26 Eylül 2025 23:46
Allah razı olsun çok sağolun
E.Kayı Han
Editor
26 Eylül 2025 23:49

Mobil bankacılıktan da deneyebilirsin. Arama kısmına yapılandırma yaz oradan dene.

azebbb
Aday Memur
26 Eylül 2025 23:58
Yok hocam çıkmıyor
