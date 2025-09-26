Vakıfbank Eksiye Düşürme Hakkında

Arkadaşlar vakıfbanktan gecikmede olan bir kredim var. Bugün itibariyle hesabı eksiye düşürmüşler kredinin taksit tutarı kadar. Muhtemelen promosyonu çekebilmek için yaptılar. Bundan kurtulmanın bir yolu var mı?

Arkadaşlar vakıfbanktan gecikmede olan bir kredim var. Bugün itibariyle hesabı eksiye düşürmüşler kredinin taksit tutarı kadar. Muhtemelen promosyonu çekebilmek için yaptılar. Bundan kurtulmanın bir yolu var mı?