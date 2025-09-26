Bir memurun aylık zorunlu (keyfi değil) harcamaları :

Benim evim var çok şükür. Kirada oturan 3 çocuklu memur bi arkadaşın 1 aylık zaruri ( bakın keyfi değil ) harcamaları : 1 aylık Kira = 23000 1 aylık pazar = 8000 1 aylık faturalar = 3500 1 aylık diğer mutfak giderleri = 18000 1 aylık giyim ve okul giderlerii = 7000 1 aylık araç yakıt ve hesaba katılmayan muhtelif ev giderleri. = 8000 Toplam gider = 67500 Alınan maaş = 54000 Her ay en az 13500 açık var.

Benim evim var çok şükür. Kirada oturan 3 çocuklu memur bi arkadaşın 1 aylık zaruri ( bakın keyfi değil ) harcamaları : 1 aylık Kira = 23000 1 aylık pazar = 8000 1 aylık faturalar = 3500 1 aylık diğer mutfak giderleri = 18000 1 aylık giyim ve okul giderlerii = 7000 1 aylık araç yakıt ve hesaba katılmayan muhtelif ev giderleri. = 8000 Toplam gider = 67500 Alınan maaş = 54000 Her ay en az 13500 açık var.