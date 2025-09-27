KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

22.00-02.00 arası uyku iyimi kpss hazırlık sürecinde?


27 Eylül 2025 05:05
22.00-02.00 arası uyku iyimi kpss hazırlık sürecinde?

Uykumu almış dinç şekilde uyanıyorum

22.00-02.00 uyku

02.00-07.00 kpss

18.00 kadar iş

18.30-22.00 ders

Planım böyle nasıl sizce ben çok verimli buluyorum

