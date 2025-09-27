Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Puanı düşük olan engelli öğretmen mi, puanı düşük bir sonraki mi norm fazlası olur?


27 Eylül 2025 08:39
Puanı düşük olan engelli öğretmen mi, puanı düşük bir sonraki mi norm fazlası olur?

4 kişilik zümrede puanı düşük olan engelli öğretmense, norm 3'e düşerse ne olur? Engelli öğretmen norm fazlası olur damat isterse gider diye biliyorum. Sıra bir sonraki düşük puanlı öğretmene mi gelir?

Yardımcım olursanız sevinirim


Peyami.safa81
Aday Memur
27 Eylül 2025 10:13

Engelli öğretmen norm fazlası olabilir ama isteği dışında resen gönderilemez. Gitmek istemezse ondan sonraki puanı düşük olan gider.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalıÖzel Eğitimde Çalışan Ücretli Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni %25 Ek Ders artırımı alabilir mi?Müdür öğretmene emredebilir mi?Eğitim öğretim ödeneği yatan illerBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiDers programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.MEB dışındaki öğretmenler için sessiz bir geçiş mi planlanıyor?Dersle alakasız öğrenciye ne yapılabilir?Proje mi Eğitim mi ?Puanı düşük olan engelli öğretmen mi, puanı düşük bir sonraki mi norm fazlası olur?

Sözlük

etme bulma dünyası 1 günün filmi 1 Bugün olanlar 1 abi 1 robert redford 1 yeğ 1 hattuşaş 7 öküzün altında buzağı aramak 2 sındırgı 1 uykunun tutmaması 1

Son Haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 33 Filistinli hayatını kaybettiOrmanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira cezaTİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacakGece yarısı husumetlisinin aracını kundaklayan şahıs gözaltına alındıTCMB: Yabancıdan borsada 3 ayın en hızlı alımı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?