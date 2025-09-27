DHMI Unvan değişikliği sonrası 4 yıl becayiş yasağı

Merhaba arkadaşlar dhmi ünvan değişikliği yapan personele 4 yıl yer değiştiremez şartı koymuş. Tayin yasağını anlarım ama 1 yılını dolduran memur nasıl becayiş yapamaz. hangi gerekçeyle becayişin önüne böyle bir engel getirebilir ? Daha önceleri böyle bir durum var mıydı eski personeller bizi bilgilendirebilir mi? başka bir kurumda böyle durumların olduğunu sanmıyorum.

