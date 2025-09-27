Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Kademe ilerlemede çalışma süresi nedir?


27 Eylül 2025 14:26
6 eylül 2022 de aynı ilçede başka bir okulda göreve başladım 2024 te yeni okuluma tayin oldum 2 yıldır bu okuldayım sorum şu acaba aynı ilde 3 yılım doldu herhangi bir derece kademe almalı mıyım


27 Eylül 2025 15:32

sözleşmeli kadroya geçince veriliyor onun haricinde her yıl 1 dene

