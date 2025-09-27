Arkadaşlar merhabalar

Arkadaşım dp olarak gsbye kendi ili dışında atandı

Kendisini arayıp işe ne zaman başlarsınız diye sormuşlar o da şuan gelemem dediği için eve tebligat göndeririz demişler.

Bu görüşme sonrası ailevi bir durum yaşadı maalesef gidemeyecek.

Burada sorun şu feragat etmesi gerektiğini biliyor.

Fakat tebligat geldikten sonra da feragat edebilir mi?

Puanı yanar mı ?

Ben ösymnin merkezi alımına başvuramayacagını biliyorum.

Onun dışında kurumların kendi alımına başvurup atanabilir mi?

Feragat ettiği için belli süre memur olamama gibi bir ceza alır mı ?