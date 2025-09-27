Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

BATI BATI ATAMA


27 Eylül 2025 16:22
BATI BATI ATAMA
iyi günler dilerim bu sene doğu dönüşü batı iline atamam yapıldı(İstanbul veya Ankara değil) En yakın hangi sürede batı batı talebinde bulunabilirim. ilin süresini beklemem gerekiyormu

Brse
Şef
27 Eylül 2025 16:34

O ilin süresi dolunca

Ancak istemediği ile atanıp 1 ay içinde istediği ile giden de var....

