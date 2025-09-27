Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

27 Eylül 2025 16:39
Dönem ortasında geçici görevlendirme isteyebilir miyim?

Merhabalar dönem ortasında geçici görevlendirme isteyebiliyor muyum?

