Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Eğitim Bir Sen kısa film yarışması..


27 Eylül 2025 16:39
Eğitim Bir Sen kısa film yarışması..
Ne dersiniz? Sizce kısa film dalında ne iyisi hangi toplu görüşmelerdi?

can-mekanik
Memur
27 Eylül 2025 17:41
memurun onca sorunu varken, malum-sen'in gündem konuları: "kısa film yarışması, bilmem ne üniversitesinde Beşir Atalay'ın ismi kaldırılmış, Cuma günleri tatil olsun." bir de forumda başlık açtırıyorlar, müritlerine.
