Kadroludan sözleşmeliye geçişte istifa sorunsalı

27 Eylül 2025 19:54
kadrolu pozisyonda çalışan adam başka yere sözleşmeli personel olarak atandı diyelim atandığı kurum arşiv bitti gel 15 günde başla dedi.

ee çalıştığı kurum istifa işlemlerini bu 15 gün içinde kesin halledecek mi? tam olarak ne zaman istifa ediliyor bu süreçte? bana karışık geldi.


27 Eylül 2025 20:04

yani kimisi istifa bakanlığa gidiyor orada bekliyor vs 1 ayı bulur diyor e bu yeni atandığın yerdeki 15 günlük süreyi nasıl ayarlıyorsunuz?

