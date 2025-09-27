Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Kadroluyken Sözleşmeli alıma başvurma hakkında soru


27 Eylül 2025 20:22
Kadroluyken Sözleşmeli alıma başvurma hakkında soru

Arkadaşlar 2028 yılının ocak ayında 3 yılımı tamamlıyorum ve hizmetli olarak kadroya geçeceğim, geçtikten 2 3 ay sonra 2026 kpss puanımla sözleşmeli personel alım ilanlarına başvurmamda engel var mıdır ?


tatilde
Şef
27 Eylül 2025 21:00
okuduğunuz bölümle alakalı bir alım ise geçebilirsiniz
