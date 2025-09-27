Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Vakıfbank takipli müşteri tahsilatı


27 Eylül 2025 21:23
Vakıfbank takipli müşteri tahsilatı

İyi akşamlar. 2022 yılında vakıfbanka borcu olan ve ödeyemeyip maaş haczi olan arkadaşların 25000 tl promosyonu takipli müşteri tahsilatı adı altında kesilmişmiydi. kesilen olduysa geri alabildi mi. alabildiyse nasıl bi yol izledi. şu an aynı durumda olan bir çok memur var. yol yordam gösterirseniz güzel olur. teşekkürler.


Bennn0
Aday Memur
27 Eylül 2025 21:40

forumda yazanlardan anladığım kadarıyla maaş bankası ödemeyi alıyor geri vermiyor


mkemalote
Aday Memur
27 Eylül 2025 21:42

polislerden kurtarabilen olmuş galiba


Dnipro06
Memur
27 Eylül 2025 22:29
direkt çekerler bırakın çeksinler borçtan düşer
Toplam 3 mesaj

