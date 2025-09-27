Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
İşçilerin 657 Sayılı DMK'na Dahil Edilmesi?


27 Eylül 2025 21:33
İşçilerin 657 Sayılı DMK'na Dahil Edilmesi?

İşçi kadrosunda olanların hizmetli ünvanıyla memur kadrosuna alınabileceği yönünde bir duyum aldım, kaynak sormayın resmi bir kaynak yok. Bu şekilde tediye ikramiye yüksek maaş gibi ek külfetlerden kurtulmayı planlıyormuş hükümet.

Yasal zemini muhakkak düşünülmüştür ve bence memurların; "işçi neden bizden fazla maaş alıyor" yakarışları da sebep olarak gösterilecektir. Ben gayet mantıklı buldum. Düşünceleriniz nedir a dostlar?


tkebap2023
Aday Memur
27 Eylül 2025 22:31

en doğrusu . bu yakarışta bitmiş olur.

-Okumak değersizleştirilmesin.

-Belirli bir düzen olsun.

Hizmet söktöründeki kişilerin ağır işçiymiş gibi gösterimide biter o zaman.

Üretim bandına ve ağır işçiye saygımız sonsuz.

