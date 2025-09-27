Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Eş Durumu Ataması


27 Eylül 2025 21:47
Eş Durumu Ataması
Bu yıl 2. Şark hizmetimi tamamlayarak batı iline tayin oldum. Nişanlım şuan doğu ilinde görev yapıyor, oda geçen yıl ikinci şark hizmetini tamamladı ve bu yıl ipkalı. Önümüzdeki ay nikah kıyıp dilekçe verecez, dilekçe nasıl değerlendirilir, ara dönemde eşim bana tabi olabilir mi, doğu ilinde diye dilekçemiz redmi olur, ikimizde çift şark hizmetimizi tamamladık, birde puan sistemini eş durumu atamasında da geçerli mi acaba. Personel daireyi arıyoruz ama telefonlara bakan yok. Konu ile alakalı bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi?

