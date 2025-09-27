eş durumu tayini

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyonu yatan var mı?Promosyon haczi bilgilendirme amme hizmetiVakıfbank Eksiye Düşürme HakkındaVakıfbankŞartları iyileştireceğiz deyip, promosyonu bir hafta ötelemek.HacizPromosyon hacizli / blokeli personeller platformuPromosyon muhabbetti bittiyse asıl konuya gelebilirizVakıfbank düşmanlığı
Sözlük
Son Haberler
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedikKırşehir'de evlat dehşeti: Soy ismini değiştirdi, anne ve babasını öldürdüBalıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındıCumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştüEdirne'deki Şerbettar Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu
Editörün Seçimi
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?