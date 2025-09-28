Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

yeğitek okul sorumlusu ekders ücreti


28 Eylül 2025 06:05
yeğitek okul sorumlusu ekders ücreti

yeğitek okul sorumlusu olarak 15.09.2025 tarihinde okuluma başladım.

yani okullar açıldıktan bir hafta sonra göreve başladım. okuldaki ders sayım çok az haftada 11 saat. valilikten gelen yazıda

08.09.2025-16.01.2025 tarihleri arasında görevlendirmelerini tespitlerini arz ederim diyor. Bugün mebbisten ekders modülüne baktığımda eylül ayı ekdersim 35 saat olarak gördüm. 15.09.2025 tarihinde başlatsa bile 58 saat yapar bu durumda ne yapabilirim.

Çok Yazılan Konular

Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalıMEB dışındaki öğretmenler için sessiz bir geçiş mi planlanıyor?Özel Eğitimde Çalışan Ücretli Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni %25 Ek Ders artırımı alabilir mi?Müdür öğretmene emredebilir mi?Eğitim öğretim ödeneği yatan illerProje mi Eğitim mi ?Okul bahçesine araba park edilebilir mi?Puanı düşük olan engelli öğretmen mi, puanı düşük bir sonraki mi norm fazlası olur?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiDönem ortasında geçici görevlendirme isteyebilir miyim?

Sözlük

hattuşaş 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 4 etme bulma dünyası 1 Bu günün sözü 2 yatan ölmez yeten ölür 1 yeğ 1 sanal aşk 1 robert redford 1 hoşur 1 ChatGPT 2

Son Haberler

Sorulan sorunun tutanağa yanlış geçirilmesi mülakatın 'iptal' nedeni midir?Prof. Dr. Erol Göka'nın acı günü!İsrail basını, Witkoff'un 21 maddelik Gazze'de ateşkes planını paylaştıAntalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 3 kişiye tahliyeSarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?