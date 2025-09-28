Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

SALI GÜNÜ GECEDEN ÇIKAN HEMŞİRE TEKRAR CUMARTESİ GÜNÜ İŞE GELİYOR VE MAAŞI BENDEN FAZLA


28 Eylül 2025 10:25
Merhaba arkadaşlar bizzat tanıdığım hemşire salı geceden çıktı sonra cumartesi işe gitti ve maaşı benden fazla bu nasıl oluyor çok şaşırıyorum


RütbesizKomiser
Aday Memur
28 Eylül 2025 10:26
24/72 çalışıyordur

CCCESURYürekkkk
Aday Memur
28 Eylül 2025 10:26

Üstelik de Gece nöbetinde hemşire odasına girip uyuduğunu söyledi cidden şok oldum


murat1981pls
Aday Memur
28 Eylül 2025 10:36

Bir suru hak aldilar ocaktan sonra maas farkini gorun siz


karabatak28
Aday Memur
28 Eylül 2025 10:59
niye o zaman hemşire olmadın 95 polis olduğumuz da bu mesleklek maaş olarak yanımıza bile yaklaşamıyordu siz hala oy vermeye devam edin malum partiye

karabatak28
Aday Memur
28 Eylül 2025 11:02
şimdi şu dar şu an hemşire olmak Ör değil KPSS atama puanı düşük ben olsan imkanı olan okur atanırım bunu yeni başlayanlar içim diyorum

Mutkili88
Aday Memur
28 Eylül 2025 11:43

Tek derdimiz hemşirenin maaşı mı kaldı ?? Serviste çalışıyordur acilde çalışanlar hemşireler en az 12 nöbet 24 sistemine göre çalışıyor . Serviste çalışan senden daha az maaas alıyor . Yoğun bakım gibi yerde çalışanlar biraz daha yüksek alıyor . Onların çalıştığı işi sen yapamazsın . Onların mesleği var . Polislik meslek değil bence sadece bir iş dışardan getir herkes yapar . Sağlıkçıların çalışma şartları da cok ağır . Bence sen yatarak para kazanan diğer gruplara bak .


Fırtına6655
Aday Memur
28 Eylül 2025 11:51
yeni mi ogrendin kardeş kaç yıldır öyleler

Fırtına6655
Aday Memur
28 Eylül 2025 12:04
alagavat seni sktr
Mutkili88, 2 saat önce

siyahbeyaz88
Genel Müdür
28 Eylül 2025 12:13
okulla beraber 17 yıla girdiğim bu meslekte son 5-6 yıldır hiç bir saygınlık kalmadı yukarda küfür yazan kişi polis mi bilmiyorum ama durum bu şekilde kalite ortada bu maaş bile fazla yetkililerin gözünde
