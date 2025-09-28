Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Memur Yabancı Hisse Senedi Alabilir mi?


28 Eylül 2025 10:29
Memur Yabancı Hisse Senedi Alabilir mi?
Memur yabancı hisse senedi, atıyorum abd borsasindan hisse ya da fon alıp yatırım yapabilir mi? Bu hisse senetlerinin satışı ya da temettusu vergiye tabii. Her sene Beyan edip vergisini ödemesinde sakınca var mı?

Çok Yazılan Konular

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarBir memurun aylık zorunlu (keyfi değil) harcamaları :Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi300 Adet Boeing Uçağı AnlaşmasıTeknikerler Toplu Sözleşme2026 Ocak ZammıCuma günleri tatil olsunKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesi

Sözlük

yeğ 1 etme bulma dünyası 1 ChatGPT 1 Bu günün sözü 3 sanal aşk 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 öküzün altında buzağı aramak 1 yarın 1 abi 1

Son Haberler

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı yapıldıKütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem'Yüksek sesle müzik dinleme' tartışmasında bıçaklanan kadın öldüİsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 66 bini aştıŞair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?