Doçentlik Ünvanı Kriterleri Üzerine Değerlendirme


28 Eylül 2025 10:54
Doçentlik Ünvanı Kriterleri Üzerine Değerlendirme

Mevcut kriterler arasında TR Dizin?de makale yayımlama, SSCI indeksli dergilerde makale yayımlama, tek yazarlı yayın, konferans bildirisi ve kitap bölümü yer almaktadır.

Ancak örneğin, doktora sonrasında SSCI indeksli beş farklı dergide makale yayımlamış, ayrıca doktora tezinden ikinci bir makale türetip SSCI indeksli Q2 dergide yayımlamış bir adaydan ayrıca bildiri ve kitap bölümü istenmesi akılcı bir yaklaşım değildir. Zira bilimsel nitelik açısından makale, bildiri veya kitap bölümü arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Bir diğer sorun da iki yıl ders verme zorunluluğudur. Oysa önemli olan, adayın bilimsel araştırma yaparak uluslararası saygın ve prestijli dergilerde yayın yapabilmesidir. Kamu kurumlarında görev alıp doktora yapan pek çok araştırmacı vardır. Bu kişiler çalıştıkları alanda yazdıkları makalelerle literatüre doğrudan katkı sağlamaktadır. Üstelik saha deneyimlerinden beslenen bu katkılar, çoğu zaman ders vermekten çok daha değerlidir.

Dolayısıyla, mevcut kriterlerin bilimin önündeki engelleri kaldıracak ve farklı alanlarda çalışan tüm araştırmacılara eşit yükselme imkânı tanıyacak şekilde revize edilmesi, akademik gelişim için önemli bir adım olacaktır.


StMngr
Editor
28 Eylül 2025 13:11
Kriterler konusunda kapsamlı revizyon yapılması gerektiğini oldum olası söylerim. Hatta, doçentlik jürisi için de kriterler getirilmesi gerektiğini bu forumda defalarca yazmışımdır. (Benim jürimdeki iki hocanın yayınları benimkilerden çok daha azdı ama beni değerlendirdiler?) Akademik performansın tek bir yönde değerlendirilemeyeceği de muhakkaktır. Tek başına makale yazmak da, tek başına ders vermek de yeterli olamayacak ölçütlerdir. Makale (nitelik bazlı), kongre, kitap, patent, proje, ders, danışmanlık. Her biri ayrı bilimsel faaliyettir ve katma değere sahiptir. Bütüncül ve nicelik bazlı değerlendirme yapmak önemlidir. Temel sorunlardan biri, bilim alanları arasındaki adaletsiz kriterlerdir diye de düşünüyorum.
