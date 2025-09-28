KPSS'ye Girmeden Öğretmen Olmak

Son yıllarda eğitim sektöründe gördüğüm çok ciddi sıkıntılar var. Örneğin, 4 yıllık matematik lisans mezunu kişiler; mühendislik fakültelerinde yüksek lisans yaparak akademisyen olup mühendislere ders verebiliyor. Ancak asıl sorum şu; son yıllarda hatta bizzat denk geldiğim bir olay var. İki/Dört yıllık fakültelerden ön lisans veya lisans diploması olan kişiler direkt olarak aynı yüksek okulda KPSS'ye girmeden, formasyon olmadan öğrencilere ders vermeye başlıyor. Bizzat karşılaştığım bir olay, iki yıllık bir bölümden mezun olan birisi, aynı kurumda bulunan akademisyenlerin onu sevmesi ile KPSS'ye girmeden ve formasyon olmadan eğitim vermeye başladı. Bu olay tam olarak nedir bilen var mı? Kademe atlaması oluyor mu? devlet bunları kontrol etmiyor mu? maaş durumları nedir? helal midir haram mıdır? nasıl olabiliyor bu iş acaba?