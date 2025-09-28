Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sözleşmeliyim ags ye girip kazanırsam ceza yer miyim ??


28 Eylül 2025 11:58
Sözleşmeliyim ags ye girip kazanırsam ceza yer miyim ??

sağlık bakanlığında sözleşmeli hemşireyim ags ye girip kazanırsam ceza yer miyim akademi için bir engel var mı


melik666
28 Eylül 2025 12:01
yönetmelikte böyle bir madde var c) Daha önce Bakanlığa sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan, mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı halde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanlar bakımından yerleştirildikleri tarihten itibaren bir yıllık süre geçmiş olmak.
