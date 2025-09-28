Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Öğretmen, zabıt katibi kim kime tabi


28 Eylül 2025 12:00
Öğretmen, zabıt katibi kim kime tabi

Arkadaşlar 3 yıllık bir öğretmen doğu görevinde. Eşi yeni zabıt katibi olduysa kim kime tabii oluyor?


E.Kayı Han
Editor
28 Eylül 2025 13:07

Zabıt katibi sözleşmeli ise 3+1 yol kuralına tabi. 3 yıl bir yere kımıldayamaz.

