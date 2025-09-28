Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Okul spor salonu kullanımı için izin alınmalı mı?


28 Eylül 2025 12:17
Okul spor salonu kullanımı için izin alınmalı mı?

Halk eğitim merkezi okul müdürlüğünün onayı olmadan okulun kapalı spor salonunu kullanabilir mi?


sakinadam41
Aday Memur
28 Eylül 2025 12:41

Milli eğitim müdürü kıyak geçiyorsa salonun tapusunu bile üstüne alır..


berkaydal
Daire Başkanı
29 Eylül 2025 01:33

Adımını bile atamaz.


VHKİ-MEB
Şef
30 Eylül 2025 18:51
Saat kaçta? Ne için? Bari adama haber ver!
