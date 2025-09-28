Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Görevlendirme müdür yardımcısı derse girmek zorunda mı?


28 Eylül 2025 13:42
Görevlendirme müdür yardımcısı derse girmek zorunda mı?

İlkokula müdür yardımcısı olarak valilik onayıyla görevlendirildim. maaş karşılığı derse girmek zorunda mıyım? Branşım ingilizce.bir de ek ders kaç saat alacağım? Müdür bey nöbet ücreti görevlendirmeye verilmez dendi böyle bir şey var mı?


bahçesaray
Şef
28 Eylül 2025 14:22
girmek zorundasın

bahçesaray
Şef
28 Eylül 2025 14:24
nöbet tutarsanız, ekdersini alırsınız

berkaydal
Daire Başkanı
28 Eylül 2025 15:40

Derse girmez nöbet tutarsınız nöbetçi müdür yardımcısı olarak. Nöbetin parasını alamazsınız.

MEB değişik bir yer. Hem müdür yardımcısı olsun diye bu arkadaş gibi işten hiç anlamayanları görevlendiriyor hem de kadro vermek için sınav mülakat yapıyor. Madem bu arkadaşlar yapabilir o zaman diğerine ne gerek var.

