Motoru Olmayan Yerli Savaş Uçağı

28 Eylül 2025 14:39
Yıllardır herşeyi ile yerli yerli deyip deyip durdular. KAAN için meğer motoru bile yerli değilmiş. Amerika motorların satışını iptal edince yerli savaş uçağı da balon gibi patladı milletin yüzüne. Kimse yanlış anlamasın kızdığım yerli uçak, iha, araba üretmeye karşı değil. Milletin bu yalanlarla kandırılmasına kızgınlığım. Bakalım karadeniz deki doğalgaz ne zaman patlayacak :)

