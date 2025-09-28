Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
28 Eylül 2025 14:44
Hizmet Yılı

Arkadaşlar 2007 tarihinde sözleşmeli olarak atanan 2011 yılında kadroya geçen bayan K. K. Ö olarak görev yapmaktayım. 19.yılımdayım. Hizmet yılımı doldurunca görevi bırakmayı düşünüyorum. Ben hizmet yılının 20 olduğunu biliyordum. Müftülükten 25 dediler. Bu konuda bilgisi olan varsa beni aydınlatabilir mi?

