Okulunda 25 -30 yıl çalışsan öğretmen güçlü vizyonlu başarılı inançlı idealisttir


28 Eylül 2025 15:08
Okulunda 25 -30 yıl çalışsan öğretmen güçlü vizyonlu başarılı inançlı idealisttir

Her tayin döneminde tayın isteyenler 3 4yılda yer değiştirense sıkıntılı problemli ve uyumsuzdur


berduş.
Aday Memur
28 Eylül 2025 15:09
şikayet etmeyin ceza yemek istemiyorum sadece görüş

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
28 Eylül 2025 15:15

Kimisi idealistliğinden ve okuna bağlılığından kimisi de konfor alanının güvenliğinden...


berduş.
Aday Memur
28 Eylül 2025 15:17
bir okulda 30 yıl çalışmak demekki hiç şikayet yok herkes memnun

berkaydal
Daire Başkanı
28 Eylül 2025 15:42

Bizim vardı bir öğretmen arkadaş. Öğrencilerinin çocuklarını okutuyordu.

