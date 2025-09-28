2026 KPSS için 4001'den hazırlanmak

Merhabalar. Yılbaşından itibaren pedagojik formasyonu almış bir felsefe mezunu olacağım. Bir yandan da AÖF İktisat okuyorum, bitmesine yaklaşık iki yıl var. Birkaç aydır araştırıyorum; felsefe bölümü mezunları KPSS?de öğretmenlik (AGS) dışında yalnızca KPSS B grubunda 4001 kodlu kadrolara başvurabiliyor. 2026 KPSS?ye hazırlanmayı düşünüyorum fakat 4001?den çok az kadro açıldığını öğrendim.

Şu an tam zamanlı olarak yiyecek-içecek sektöründe çalışıyorum ve aylık 35 bin TL kazanıyorum. Sizce işten ayrılıp 2026 KPSS?ye hazırlanmak mantıklı olur mu? Yoksa İktisat bölümünü bitirmeyi mi beklemeliyim? Ailemle yaşıyorum; sürekli çalıştığım için maddi durumumuz orta halli sayılır (lisansı da çalışarak okudum). Ancak işi bırakmam durumunda refahımız bir süre düşecektir.

Hem çalışıp hem hazırlanmak mümkün mü, yoksa tam zamanlı işi bırakmalı mıyım?