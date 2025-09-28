Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Eşi Zorunlu Yaptıysa Diğer Eş Zorunlu Yapmayabilir mi?


28 Eylül 2025 17:36
Eşi Zorunlu Yaptıysa Diğer Eş Zorunlu Yapmayabilir mi?

Merhaba. Ben şubat 2022'de ilk atama olarak görevime başladım. Seçim öncesi bizi hem kadroya aldılar, hem de zorunlu hizmeti muaf tuttular. Ben 2022'den beri aynı yerde görev yapıyorum. Sorum şu: Eşim bu sene İnşallah şubat ayında ilk atama olarak göreve başlayacak. O zorunlu hizmetten muaf mıdır? İlgili kanun veya yönetmelik maddesi hakkında bilgi verir misiniz? Muaf olması için göreve başladıktan sonra dilekçe mi vermeli? Teşekkürler.


bahçesaray
Şef
28 Eylül 2025 19:01
atanacağı yer önemli, zaten en erken 3 yıl sonra eş durumu yapar, bu arada zorunlu hizmeti de bitirmiş olur

turkcebiliyorum
Aday Memur
28 Eylül 2025 19:08

zorunlu olmayan okulu yazsa sonra zorunlu yapması gerekir mi? ben zorunluyu tamamladım ya muaf olur mu olmaz mı

bahçesaray, 42 dk. önce
atanacağı yer önemli, zaten en erken 3 yıl sonra eş durumu yapar, bu arada zorunlu hizmeti de bitirmiş olur

Braweheart01
Genel Müdür
28 Eylül 2025 19:34

eşiniz zorunlu hizmetini yapmak zorunda. Sizinle evli kaldığı sürece resen zorunlu hizmet bölgelerine atanmaz eğer sizden boşanırsa o zaman ilk resen atamayla doğu görevine gönderilir. Şöyle düşünün eğer meb de eşi zorunu hizmetini bitirmiş olan öğretmenin zorunlu hizmet görevini affetselerdi herkes göstermelik biriyle evlenir zorunlu hizmetini affa uğratır sonra boşanırdı.


b3rn4
Müsteşar
28 Eylül 2025 19:34

Muaf olmaz ertelenir. Olur da bi boşanma durumu olursa tıpış tıpış zorunlu hizmete yollarlar.

turkcebiliyorum, 35 dk. önce

zorunlu olmayan okulu yazsa sonra zorunlu yapması gerekir mi? ben zorunluyu tamamladım ya muaf olur mu olmaz mı

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalıMEB dışındaki öğretmenler için sessiz bir geçiş mi planlanıyor?Okulunda 25 -30 yıl çalışsan öğretmen güçlü vizyonlu başarılı inançlı idealisttirÖzel Eğitimde Çalışan Ücretli Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni %25 Ek Ders artırımı alabilir mi?Müdür öğretmene emredebilir mi?Görevlendirme müdür yardımcısı derse girmek zorunda mı?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiEğitim öğretim ödeneği yatan illerEşi Zorunlu Yaptıysa Diğer Eş Zorunlu Yapmayabilir mi?Okul bahçesine araba park edilebilir mi?

Sözlük

ChatGPT 1 yarın 1 Bu günün sözü 2 abi 1 sanal aşk 1 öküzün altında buzağı aramak 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 etme bulma dünyası 1

Son Haberler

Denizde cesedi bulunan gencin kimliği parmak iziyle belirlendiTürkiye'nin 'gece müzeciliği' deneyimini Roma'da anlatıldıAnkara'da kaybolan servis şoförünün Mersin'de cesedi bulunduTurgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldıBaba-oğul tarafından kıraathanede vurularak öldürüldü

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?