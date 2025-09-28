Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Daruşşafaka sınavların sorularına nereden ulaşabilirim?


28 Eylül 2025 18:36
Daruşşafaka sınavların sorularına nereden ulaşabilirim?

Arkadaşlar 4. sınıfları okutuyorum bir kız öğrencimin 2 yıl önce babası vefat etti. Ailesi maddi olarak zor durumda. Öğrencimi daruşşafaka sınavlarına hazırlamak istiyorum. Geçmiş yıllarda yapılan sınavların sorularına nereden ulaşabilirim?

Çok Yazılan Konular

Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalıMEB dışındaki öğretmenler için sessiz bir geçiş mi planlanıyor?Okulunda 25 -30 yıl çalışsan öğretmen güçlü vizyonlu başarılı inançlı idealisttirÖzel Eğitimde Çalışan Ücretli Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni %25 Ek Ders artırımı alabilir mi?Müdür öğretmene emredebilir mi?Görevlendirme müdür yardımcısı derse girmek zorunda mı?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiEğitim öğretim ödeneği yatan illerEşi Zorunlu Yaptıysa Diğer Eş Zorunlu Yapmayabilir mi?Okul bahçesine araba park edilebilir mi?

Sözlük

yarın 1 sanal aşk 1 Bu günün sözü 2 öküzün altında buzağı aramak 1 ChatGPT 1 abi 1 etme bulma dünyası 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1

Son Haberler

Denizde cesedi bulunan gencin kimliği parmak iziyle belirlendiTürkiye'nin 'gece müzeciliği' deneyimini Roma'da anlatıldıAnkara'da kaybolan servis şoförünün Mersin'de cesedi bulunduTurgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldıBaba-oğul tarafından kıraathanede vurularak öldürüldü

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?