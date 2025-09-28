Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Cuma öğleden sonra alınan raporda kesinti olur mu?


28 Eylül 2025 20:04
Cuma öğleden sonra alınan raporda kesinti olur mu?

arkadaslar cuma ogleden snra rapor alindigi taktirde rapor alana kadarki girdigimiz dersler calistigimiz saatler calismamis sayilir mi


Braweheart01
Genel Müdür
28 Eylül 2025 20:52

hocam raporu aldığınız gün işlediğiniz tüm derslerin ücreti kesiliyor çünkü raporda saat yazmıyor sağlık ocağı ve devlet hastanesi rapor formatı ile sgk özel hastane rapor formatı her ikisinde de saat bölümü yok bu bilerek kaldırıldı rapor aldığınız gün tüm günün ücreti kesilmektedir.


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
28 Eylül 2025 21:10

Raporu teslim ederken İdareye hatırlatın ücretini alırsınız.


berkaydal
Daire Başkanı
28 Eylül 2025 21:22

Çalışılmış saatte kesinti yapılamaz. Ek dersini alır.

Braweheart01, 1 saat önce

