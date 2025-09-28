Cuma öğleden sonra alınan raporda kesinti olur mu?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalıMEB dışındaki öğretmenler için sessiz bir geçiş mi planlanıyor?Görevlendirme müdür yardımcısı derse girmek zorunda mı?Okulunda 25 -30 yıl çalışsan öğretmen güçlü vizyonlu başarılı inançlı idealisttirEşi Zorunlu Yaptıysa Diğer Eş Zorunlu Yapmayabilir mi?Özel Eğitimde Çalışan Ücretli Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni %25 Ek Ders artırımı alabilir mi?Müdür öğretmene emredebilir mi?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiEğitim öğretim ödeneği yatan illerOkul bahçesine araba park edilebilir mi?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?