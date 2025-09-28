Gündem \ Spor
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 8. hafta


28 Eylül 2025 20:10
Maç Başlangıcı: 3 Ekim 2025 Saat: 20:00

Antalya-Rize

Gençlerbirliği-Alanya

Kocaeli-Eyüp

Kasımpaşa-Konya

Karagümrük-Gaziantep

***********************************

Galatasaray-Beşiktaş

Göztepe-Başakşehir

Samsun-Fenerbahçe

Trabzon-Kayseri

***********************************

Bolu-Esenler

Bandırma-Ümraniye

Iğdır-İstanbul

Erzurum-Van

Maç Skoru: Galatasaray-Beşiktaş

