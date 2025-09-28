Zeytin Yasasındaki 4. madde

Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Geçen aylarda mecliste kabul edilen zeytin yasası içeriğinde 4.madde olarak yer alan "kıymetli madenler ve nadir metaller" kapsamında tüm yetki cb.nına verildi. Türkiye, bu maden ve nadir metaller varlığının üst düzey zengin cevher potansiyeline sahip olan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor ve ayrıca bu zenginliğe sahip ülkeler arasında Ukrayna'yı da ilk sıralarda söyleyebiliriz. Ukrayna, Abd 'nin kendisinden talep ettiği bu kaynakların kendisine aktarılması talebini daha önceki zamanlarda reddetmişti. peki; orada yaşanılan savaşların Ukrayna'nın Abd'ye karşı olan bu duruşu ile ilgisi var mıydı ? Abd'nin Bakanı olan adam geçenlerde diyor ki;"ortadoğuda demokrasi özellikleri olan devletler değil dine dayalı şeriat/aşiret yönetiminde yaşayan halk topluluklarının varlığı söz konusudur"

