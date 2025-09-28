Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
İstifa halinde promosyon iade mi edilir?


28 Eylül 2025 22:00
İstifa halinde promosyon iade mi edilir?

Selamlar. Bir KİT'te çalışıyorum hali hazırda ve bu yıl sonunda istifa edeceğim hayırlısıyla.

1 ay önce 3 yıllık promosyon hesaplarımıza yattı. İstifa ettiğimde, bu promosyonu iade etmem gerekir mi, banka geri ister mi?


28 Eylül 2025 22:04
ben adalet Bakanlığından aldım. 5 ay sonra istifa ettim. sonra sağlık bakanlığına geçtim ordan da aldım. geri istemiyorlar

28 Eylül 2025 22:11

teşekkür ederim cevabınız için. şuan çalıştığım kuruma geçtiğimde bana bir miktar promosyon ödediler ancak, önceki kurumumda da promosyon aldığımdan dolayı, farklı banka olmasına rağmen mahsup ederek ödediler. Atıyorum, önceki kurumda promosyon almamış olsaydım 10 bin alacakken, önceki kurumdan aldığımı mahsup edip 5 bin ödediler. İstifa ettiğimde geri mi isterler diye bir soru işaretine sebep oldu bu durum ister istemez.

28 Eylül 2025 22:12
bende de farklı bankalardı fakat mahsup etmediler. tamamını aldım
