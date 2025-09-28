TDS tek dersten mezun olamadım ?

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
28 Eylül 2025 22:33
mezun olamadıgım için basvuru yapamazmıyım ya off ?


fatodemiş
Memur
28 Eylül 2025 23:31
Bence cevabı biliyorsunuz
