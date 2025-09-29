Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

EŞ DURUMU TAYİNİ


29 Eylül 2025 02:18
EŞ DURUMU TAYİNİ

ben 1.5 yıllık radyoloji teknikeriyim sözleşmeli kırklarelinde çalışıyorum eşimde bugün açıklanan atama ile atanacak ve çocuğum olacak atandıktan sonraya denk geliyor aralık ayında ben eş durumu tayini yapıp gidebilir miyim eşimde sözleşmeli olduğu için bir yıl boyunca hiçbir tayin hakkı yok ama benim var ben bu sebeple pdc ye bakılmaksızın yanına gider miyim çocuk olduktan sonra nasıl olacak ayrı gayrı yardımcı olabilir misiniz ?

Çok Yazılan Konular

Derece/kademeSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Rotasyonu kabul etmek zorundamıyız ?İstifa sonrası atama zimmete düşmePerfüzyonist maaşları

Sözlük

yalan rüzgarı 1 sözlükçülerin ocak ayı doğalgaz faturası miktarı 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 2 Bu günün sözü 1

Son Haberler

İş müfettişlerinin iş yeri denetim tutanaklarına dava açılabilir mi?29 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıO Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All StarTrump'tan 'Gazze Planı' açıklamasıBakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?