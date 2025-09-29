Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler : supporters.

Satılık Ekşi Sözlük Yazar Hesabı


29 Eylül 2025 02:51
Satılık Ekşi Sözlük Yazar Hesabı

Merhabalar

Ekşi sözlük yazar hesabı satılır. Nick altı temizdir.

Fiyat: 800 TL

İletişim: 0506-564-13-83

Çok Yazılan Konular

Sözlük

yalan rüzgarı 1 sözlükçülerin ocak ayı doğalgaz faturası miktarı 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 2 Bu günün sözü 1

Son Haberler

İş müfettişlerinin iş yeri denetim tutanaklarına dava açılabilir mi?29 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıO Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All StarTrump'tan 'Gazze Planı' açıklamasıBakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?