İb. Melih Gökçek'i Koruyan Savcılar....

Ahtapot listesinden FETO savcısı Sakınan çıktı

ABB Başkanı Yavaş?ın, Gökçek hakkındaki suç duyurularına takipsizlik kararını veren savcının Serdar Sakınan olduğu öğrenildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş?ın eski Başkan Melih Gökçek ve ailesinin bağlantılarına yönelik yayınladığı şemadan FETÖ?cüler çıktı.

TAKİPSİZLİK VERDİ

Gökçek hakkındaki onlarca suç duyurusu için ?Takipsizlik?? kararı veren savcının FETÖ davasından 9 yıldır aranan Şadan Sakınan olduğu ortaya çıktı. Yavaş?ın yaptırdığı teftiş kurulu incelemesinde, Gökçek?in, Sakınan?ın Etimesgut?taki arsasında 7 kez imar değişikliği yaptırıp, milyonlarca lira rant sağladığı belirlenmişti.

Yavaş?ın ?Gökçek ailesini besleyen örgütteki kişi ve kurumlar? dediği ?Ahtapot?? şemasında 28 Şubat davasının da savcısı olan ve FETÖ davasından yargılanıp 17 yıl hapse mahkum edilen eski savcı Mustafa Bilgili de bulunuyor. Şemada Ankara?da belediye ile imar planlarını yeniden düzenleyen ve kat artışı yapan ?Parsel Parsel satış?? suçlamalarının kaynağındaki imar şirketleri de bulunuyor.

Yavaş: Evden çıkmayan yüz karası ailenin her şeyini ifşa edeceğiz

Mansur Yavaş, önceki gün yaptığı konuşmada Melih Gökçek?in 8 yıldır lojmandan çıkmadığını da hatırlattı ve ?Evden de çıkmıyorlar. Belediyeye ait her şeyi sahiplenmişler. Sanki Ankara bizimmiş gibi belediyenin mallarını şahsi malımız gibi kullanmışlar şimdiye kadar. Daha ayrıntılı çok şey ispat edeceğimiz. Kamuoyuna serip bu ailenin, Türkiye?nin yüz karası olan bu ailenin her şeyini ifşa edeceğiz. Görsün insanlar, görsün ki suç işleyenin yanına kâr kalmıyor? dedi.