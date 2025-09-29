Bilişim Hizmetleri Sınıfı (BHS) oluşturulmalıdır.

Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Bilişim personelleri kamu kurumlarında web sitesi , internet, format, yazıcı, tarayıcı , yazıcı kartuşu, yazılım, server, programların kurulumu ve kullanımı, bilişim malzemelerinin temini ve ihalesinin yapılması gibi bir çok bilişim işlerine bakmaktadır. Bizim yaptığımız işler diğer personellerin işlerine benzemez. Bu sebeple bilişim personellerinin özlük haklarının verilmesi için BHS sınıfı ihdas edilmelidir.

