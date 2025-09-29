KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han

neden ilan gelmiyor


29 Eylül 2025 09:37
neden ilan gelmiyor

o kadar kişiden binlerce lira alıp sınav yapmasını biliyorlar?

Çok Yazılan Konular

Atama için kadrolar ne zaman gelir ve en iyi nereden takip edebilirim?A Kadro Uzmanlıktan Düz Memurluğa Geçiş

Sözlük

Bu günün sözü 1 pot kırmak 1 hans landa 2 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 2 günaydın sözlük 1 sözlükçülerin ocak ayı doğalgaz faturası miktarı 1 yalan rüzgarı 1 sabah ayazı 1 28.09.2026 simav depremi 1

Son Haberler

Can Holding soruşturmasında 12 yeni gözaltıUluslararası Uzay Kongresi Sydney'de başlıyorSağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacakEyüpsultan TEM Otoyolu'nda 17 araç birbirine girdi537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?