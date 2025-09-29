Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Sözleşmeli Memur - Aile Mazeret Tayin Şartları ve Süreç ile ilgili yardım.


29 Eylül 2025 10:01
Sözleşmeli Memur - Aile Mazeret Tayin Şartları ve Süreç ile ilgili yardım.

Merhaba arkadaşlar,

Yaklaşık 2 aydır Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) sözleşmeli memur şoför olarak görev yapmaktayım. Annemin %84 oranında engelli raporu bulunuyor ve sürekli bakım ve desteğe muhtaç durumda. Bu nedenle aile mazereti kapsamında tayin hakkım olup olmadığını öğrenmek istiyorum.

OGM Sözleşmeli Personel Yer Değişikliği Yönergesi'nde yer alan Madde 13'e göre;

?Sözleşmeli personelin;

a) Bakmakla yükümlü olduğu anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşinin,

b) Mahkeme kararıyla velayeti verilen çocuğunun,

bulunduğu ilde refakat etmesini gerektiren ve belgelendirilen sağlık durumu bulunması hâlinde yer değişikliği talebi Kurumca değerlendirilebilir.?

Bu maddeye göre, annemin sağlık durumu yer değişikliği talebine gerekçe olabilir mi?

Bu konuda daha önce başvuru yapan veya bilgi sahibi olan arkadaşlar varsa, tecrübelerini paylaşabilir misiniz?

Ayrıca;

Bu madde kapsamında tayin talebi için kaç ay çalışmış olmak gerekiyor?

Sağlık kurulu raporu dışında istenen başka belgeler var mı?

Kurumlar genelde bu mazeretle yapılan talepleri nasıl değerlendiriyor?

Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.


m.r_f
Daire Başkanı
29 Eylül 2025 10:19

Öncelikle geçmiş olsun ve memuriyet için de hayırlı olsun.

Alacağınız sağlık raporunda annenizin "bakıma muhtaç" olduğu belirtilmeli, annenize bakacak başka kimsenin olmadığını da belgelemeniz gerekir mi emin değilim. Onun dışında engel bir durum yok bildiğim kadarıyla, dilekçe yazıp raporu ekine koyup verin cevabını bizimle paylaşın lütfen.


Ahmet demir078
29 Eylül 2025 10:36

%90 yada ortopedik engelli olmadığından bakıma muhtaç verilmiyor ama mevzuatta %40 yeterli olur diyorlar.

m.r_f
Daire Başkanı
29 Eylül 2025 12:01

Raporda "bakıma muhtaç" olduğunu yazması gerek, MEB forumunda benzer konu bolca var. Arama yapıp bi inceleyin derim.

