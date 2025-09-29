Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

29 Eylül 2025 10:15
İleride değerlendirilecektir cevabı ?

dilekçeme yaklaşık 1 ay oldu gelen cevap ileride değerlendirilecektir sonuç olarak ne zaman ucu acık bir cevap bilgisi olan var mı ?

