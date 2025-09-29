Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

İşçileri Memur olma, memur seviyesine düşme Korkusu Sardı!


29 Eylül 2025 10:26
İşçileri Memur olma, memur seviyesine düşme Korkusu Sardı!

Ne acı değil mi? Taşerondan geçen temizlik, güvenlik işçileri, Kura ile gelen temizlik güvenlik işçileri Ya Memur Olursak Maaşımız Düşerse diye korkmaya başladı.

Aylarca Telegramda Twitterda organize olup İşçinin Memurdan fazla almadığı yalanını söyleyen Telegram ve Twitter hesaplarının dün yaptığı paylaşımda, sendikaların işçilere memur olacaksınız haklarınız alınacak maaşınız düşecek dediğini paylaştılar.

Bu enflasyonist ortamda herkes fazlaca alsın bizim işçi arkadaşlarla derdimiz yok(birkaç provakatörün gazına gelen hakaret edenler de dahil) Herkes ailesini geçindirmenin derdinde.

Ama aynı işverene bağlı olarak Memurlara az, işçiye fazla zam veren kamu işvereni, hükümetin bu konuda halen bir adım atmaması, işbirlikçi sendikaların suspus olması memurların moralini bozuyor, çalışma azmini kırıyor. Bu defa işyerinde çalışma barışını bozacak işçi memur tartışmaları baş gösteriyor.

