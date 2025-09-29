Kredi ödeyememe hakkında

dostum öncelikle şunu unutma, canını sıkmaya değmez. en fazla icra gelir. maaş kesintisi ile borçlandırma olur. başka icra yolu kapalıdır. banka olduğu için de 1 i 5 yapmazlar. en fazla 2 katı olur. oda olmaz ve aylık kesinti olur.. bu kadar darlanma. olan olmuş, telafi etmeye bak. inan canını sıkmaya değmez.

